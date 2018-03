Moderator Thomas Helmer diskutiert im CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit seinen Gästen über das Abstiegsduell zwischen dem Hamburger SV und Mainz 05.

Die Runde blickt auch auf das Verfolgerduell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund und widmet sich der Fan-Problematik in Hamburg, Hannover und Hoffenheim.

Mit von der Partie sind Simon Rolfes, Vize-Europameister von 2008, und Ex-Bayern-Profi Mario Basler.

Zur prominent besetzten Runde im Hilton Munich Airport Hotel gehören auch Heiko Ostendorp (RedaktionsNetzwerk Deutschland) und Jochen Coenen (Sport Bild) sowie die SPORT1-Experten Bernd Heynemann und Marcel Reif.

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.