Der FC Bayern München kann den Sekt doch noch nicht kalt stellen.

Die 28. deutsche Meisterschaft ist dem Rekordmeister angesichts von 17 Punkten Vorsprung auf Schalke 04 zwar nicht mehr zu nehmen - doch gefeiert wird frühestens nach der Länderspielpause in zwei Wochen.

Dann könnten die Bayern allerdings einen ganz besonderen "Meisterfluch" besiegen: Seit sage und schreibe 18 Jahren haben die Münchner nämlich den Titel nicht mehr zuhause perfekt gemacht.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2000 konnte der FCB dank der sensationellen Leverkusen-Pleite in Unterhaching (0:2) und einem eigenen 3:1-Sieg gegen Bremen zum letzen Mal im eigenen Stadion (damals noch Olympiastadion) den Titel begießen.

Bierduschen? Nicht in der Arena!

Elf Mal holten die Bayern danach erneut die Schale - und kurioserweise immer in der Ferne.

Eine kleine Ausnahme gibt es aber: 2015 hätte man die Chance gehabt, Bierduschen in der Allianz Arena zu erleben, doch der Spieltagskalender verhinderte das. Gladbach machte die Bayern erst einen Tag später durch den 1:0-Sieg gegen Wolfsburg zum Meister.

Vielleicht waren die Münchner deswegen gar nicht so unglücklich über den 1:0-Sieg von Schalke in Wolfsburg, durch den sie die Titelsause in die bayerische Landeshaupstadt vertagten.

Nur wenn Schalke und Dortmund (So., 13.30 gegen Hannover 96 im LIVETICKER) nicht gewonnen hätten, wären die Bayern mit einem eigenen Sieg bei RB Leipzig (So., ab 18 Uhr im LIVETICKER) schon am 27. Spieltag Meister geworden.

Es wäre der früheste Meisterschaftsgewinn der Bundesliga-Geschichte gewesen: Nur 2014 hatte sich der FCB den Titel ebenfalls am 27. Spieltag gesichert, das Spiel fand aber erst am 25. März statt - bis heute die einzige März-Meisterschaft der Historie.

Der Titelgewinn im März ist allerdings noch immer möglich: Am letzten Tag des Monats bietet sich der Elf von Trainer Jupp Heynckes die nächste Möglichkeit, die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Dann empfangen die Münchner den früheren Dauerrivalen Borussia Dortmund.

SPORT1 zeigt, welche Teams in der Bundesliga-Geschichte bereits vorzeitig Meister wurden:

27. Spieltag:

2013/14: Hertha BSC - BAYERN MÜNCHEN 1:3

28. Spieltag:

2012/13: Eintracht Frankfurt - BAYERN MÜNCHEN 0:1

30. Spieltag:

1972/73: BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Kaiserslautern 6:0

2002/03: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:2

2014/15: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC 1:0

31. Spieltag:

1987/88: Eintracht Frankfurt - WERDER BREMEN 0:1

1998/99: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC Berlin 1:1

2004/05: 1. FC Kaiserslautern - BAYERN MÜNCHEN 0:4

2007/08: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:0

2016/17: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:6



32. Spieltag:

1963/64: 1. FC KÖLN - Borussia Dortmund 5:2

1968/69: BAYERN MÜNCHEN - Kickers Offenbach 5:1

1986/87: BAYERN MÜNCHEN - Bayer Uerdingen 2:2

1988/89: BAYERN MÜNCHEN - Bayer Uerdingen 5:0

1989/90: BAYERN MÜNCHEN - FC St. Pauli 1:0

2003/04: Bayern München - WERDER BREMEN 1:3

2010/11: BORUSSIA DORTMUND - 1. FC Nürnberg 2:0

2011/12: BORUSSIA DORTMUND - Borussia Mönchengladbach 2:0

33. Spieltag:

1967/68: Bayern München - 1. FC NÜRNBERG 0:2

1969/70: BORUSSIA MöNCHENGLADBACH - Hamburger SV 4:3

1973/74: BAYERN MÜNCHEN - Kickers Offenbach 1:0

1974/75: BORUSSIA MöNCHENGLADBACH - Eintr. Braunschweig 2:0

1975/76: Kickers Offenbach - BORUSSIA MöNCHENGLADBACH 1:1

1978/79: Arminia Bielefeld - HAMBURGER SV 0:0

1980/81: Borussia Mönchengladbach - BAYERN MÜNCHEN 1:4

1995/96: 1860 München - BORUSSIA DORTMUND 2:2

1996/97: BAYERN MÜNCHEN - VfB Stuttgart 4:2

1997/98: 1. FC KAISERSLAUTERN - VfL Wolfsburg 4:0

2005/06: 1. FC Kaiserslautern - BAYERN MÜNCHEN 1:1

2015/16: FC Ingolstadt - BAYERN MÜNCHEN 1:2

