Die öffentliche Kritik an HSV-Trainer Christian Titz könnte Kyriakos Papadopoulos teuer zu stehen kommen. Der Vorstandsvorsitzende Frank Wettstein kündigte am Sonntag Konsequenzen für den Innenverteidiger an.

"Wir werden solche Aussagen nicht tolerieren", sagte Wettstein rund 18 Stunden nach den schmerzlichen Auflösungserscheinungen beim Bundesliga-Dino. "Er hat sich und uns keinen Gefallen getan. Er hat nicht das Recht, die sportliche Situation zu ignorieren."

Sogar eine Suspendierung des Griechen scheint nicht ausgeschlossen. Nach dem schweren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt gegen die Berliner hatte der Abwehrspieler seine Nichtberücksichtigung öffentlich kritisiert. Es sei "total schade, dass ich nicht spiele und dass manche erfahrene Spieler nicht in der Mannschaft waren", sagte der 26-Jährige, der in der Vorsaison das Gesicht der Rettung war: "Die Mannschaft braucht diese Spieler."

Nach Wutrede: Titz kontert Papadopoulos

HSV gibt Hoffnung nicht auf

Er habe "keine Ahnung, warum ich nicht gespielt habe. Der Trainer hat nicht mit mir gesprochen. Ich werde das Gespräch auch nicht suchen", sagte Papadopoulos und attackierte dann auch noch indirekt seine Kollegen. Nach der 1:0-Führung hätte man die Partie "nicht verlieren dürfen". Die Hertha-Fans sangen da schon: "Endlich 2. Liga - HSV!"

Sieben Spiele hat der taumelnde Klub noch, sieben Punkte Rückstand sind es dank der Patzer der Konkurrenz bis zum Relegationsrang. Aber Wettstein, nach dem Aus von Heribert Bruchhagen alleiniger Vorstand des Klubs, will weiter an das Wunder von der Elbe glauben. "Wir können natürlich auch die Tabelle lesen", sagte er, aber sei noch "nicht der Moment" gekommen, "in dem man sagt: 'Das ist nicht mehr möglich'. Es wird halt immer schwieriger."