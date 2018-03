Wettanbieter rüsten sich für eine Megaklatsche des Hamburger SV beim FC Bayern (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Buchmacher von mybet.com bieten eine Spezialwette an für den Fall, dass der HSV zweistellig verliert. Nach den Klatschen der Vorjahren ist dieser Gedanke ja nicht ganz von der Hand zu weisen.

Tipper, die auf einen Bayern-Sieg mit zehn oder mehr Toren Differenz setzen, winkt eine Quote von 50:1.

"Schließlich muss beim HSV zu jeder Zeit mit neuen tiefsten Tiefpunkten gerechnet werden", erklärt der Wettanbieter in einer Mitteilung.

Immerhin: Bei mybet.com kommen an diesem Bundesliga-Wochenende auch all jene Tipper auf ihre Kosten, die noch an den Klassenverbleib des HSV glauben. Wer darauf setzt, dass der HSV bei Bayern gewinnt und am Saisonende vom Abstieg verschont bleibt, bekommt das 100-fache seines Einsatzes ausbezahlt.

Eine Quote, die selbst den kühnsten Optimisten die Augen öffnen soll, "dass alles andere als ein Abstieg in dieser Saison ein Wunder fast schon biblischen Ausmaßes wäre", teilt der Buchmacher mit.