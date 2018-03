Spieler und Verantwortliche des SC Freiburg haben nach der 0:2-Niederlage auf Schalke deutliche Kritik an Schiedsrichter Tobias Stieler geäußert.

Stein des Anstoßes war die Gelb-Rote Karte gegen Nils Petersen (66.), der von Stieler zwei Mal kurz hintereinander wegen Meckerns bestraft wurde - seine erste Verwarnung aber offenbar gar nicht wahrgenommen hatte.

"Ich habe mit Nils eben gesprochen. Er zeigt im Rücken die Gelbe Karte, er kriegt es nicht mit", sagte Sportvorstand Jochen Saier nach dem Spiel bei Sky und ergänzte: "Dann sucht er noch mal die Gelb-Rote Karte, weil er 20 Meter entgegenläuft."

SC-Trainer Streich muss auf die Tribüne

Petersen war von Stieler unmittelbar nach dem Schalker Führungstreffer im Mittelkreis verwarnt worden, stand in dem Moment jedoch mit dem Rücken zum Unparteiischen. Dieser drückte Petersen zwar den Finger in den Rücken, der Freiburger drehte sich allerdings auch daraufhin nicht um.

Gäste-Trainer Christian Streich war nach dem Platzverweis gegen Petersen kaum mehr zu beruhigen, tobte an der Seitenlinie hin und her und musste unter anderem vom Ex-Freiburger Daniel Caligiuri beruhigt werden. Stieler schickte schließlich auch Streich vom Platz, dieser musste das restliche Spiel von der Tribüne verfolgen.

"Er begleitet das emotional und kriegt sich in dem Moment emotional nicht so richtig wieder in den Griff", erklärte Saier, "aber ich glaube das liegt auch daran, dass wir die Erlebnisse hatten schiedsrichterseitig, nicht nur heute."

Vorgeschichte zwischen Freiburg und Stieler

Was Saier unter anderem meinte: Stieler und der Sport-Club haben in dieser Saison bereits eine brisante Vorgeschichte.

Beim 0:3 in Stuttgart Ende Oktober hatte der Unparteiische Freiburgs Caglar Söyüncü wegen eines Handspiels nach Hinweis des Video-Assistenten und Ansicht der TV-Bilder die Rote Karte gezeigt, obwohl er zunächst auf Weiterspielen entschieden hatte - eine mehr als umstrittene Entscheidung.

Wohl auch deshalb rief Streich auf Schalke nach dem Platzverweis gegen Petersen immer wieder "Was macht ihr mit uns!? Was macht ihr mit uns!?" in Stielers Richtung.

"Wir haben in Stuttgart das Erlebnis gehabt mit ihm, das war eine unglaubliche Aktion", erinnerte auch Saier noch einmal.

Auch Stieler selbst hatte damals mit etwas Abstand bei Sky erklärt: "Wenn ich es mir noch einmal anschaue, mit einem gewissen Abstand und in Ruhe, überwiegen vielleicht die Zweifel."

Gulde zweifelt an Elfmeter für Schalke

Zweifel hatten die Freiburger in der Schalker Arena auch, was den Elfmeterpfiff vor dem 0:1 anging.

"Für mich war es kein Elfmeter, weil ich den Ball am linken Fuß gespürt habe", meinte der vermeintliche Übeltäter Manuel Gulde.

Sportvorstand Saier sah dagegen zumindest "eine blöde Aktion, den kann man schon geben. Das ist so eine Kann-Entscheidung, die fällt natürlich gegen uns aus."

Für Unverständnis sorgten aber vor allem die Umstände von Petersens Platzverweis.

"Wenn das stimmt, ist es natürlich äußerst dubios, weil der Nils nicht weiß, dass er schon eine Gelbe Karte hat", meinte auch Mitspieler Nicolas Höfler: "Dann muss man vielleicht mal hinterfragen, ob da eine bessere Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Spieler stattfinden muss."