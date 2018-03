Anzeige

Wegen Montagsspielen: DFL-Präsident Reinhard Rauball nimmt Klubs in die Pflicht Montag: Rauball spricht Machtwort / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die Einführung von Montagsspielen ist bei den Fans umstritten © Getty Images

Nach massiven Protesten in Frankfurt und einem Boykott in Dortmund nimmt Reinhard Rauball die Klubs in die Pflicht. Diese sollen zu ihren Entscheidungen stehen.