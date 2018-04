Der 1. FC Köln will trotz des Abstiegs das RheinEnergie-Stadion ausbauen. Dies sagte Klub-Präsident Werner Spinner dem WDR und kündigt an, eine weitere Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Eine Erhöhung der Zuschauerkapazität von 50.000 auf 60.000 Plätze ist im Gespräch.

Nach Informationen des Express ist ein Ausbau wegen der Lärmschutzvorschriften nur möglich, wenn das Stadion ein Dach bekommt. Eine solche Konstruktion soll zwischen 40 bis 60 Millionen Euro kosten. In einer ersten Machbarkeitsstudie waren Probleme wegen des Lärmschutzes und der Verkehrsproblematik aufgetaucht.

Der Plan, ein neues Stadion zu bauen, möglicherweise außerhalb der Stadtgrenzen, wird dagegen wohl nicht mehr weiterverfolgt.