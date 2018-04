Bayer Leverkusen hat einen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer Michael Schade gefunden und im Zuge dessen seine Geschäftsführung neu geordnet.

Fernando Carro de Prada, zuletzt Vorstandsvorsitzender von Arvato in Gütersloh und Mitglied des Vorstands der Bertelsmann SE wurde zum weiteren Geschäftsführer berufen. Der gebürtige Spanier wird zum 1. Juli die Nachfolge von Michael Schade (65) als Sprecher der Geschäftsführung übernehmen.

Völler rückt auf

Schade wird - wie langfristig geplant - mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand gehen und zum selben Zeitpunkt in den Gesellschafterausschuss von Bayer 04 eintreten. Ebenfalls zum 1. Juli wird Rudi Völler (58) die neu geschaffene Position des Geschäftsführers Sport übernehmen.

Seine Nachfolge als Sportdirektor tritt der bisherige Sport-Manager Jonas Boldt (36) an. "Unter der Führung von Michael Schade hat sich Bayer 04 in den vergangenen fünf Jahren sehr gut entwickelt. Die Mannschaft spielte viermal in der Champions League, alle organisatorischen und wirtschaftlichen Ziele wurden voll erfüllt", sagte Werner Wenning, der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums des Bundesligisten.