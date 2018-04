Im Ruhrpott steht das wichtigste Spiel des Jahres an: Schalke 04 empfängt am Sonntag Borussia Dortmund zum Revierderby (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die bislang dramatischste Partie der Saison war das Hinspiel zwischen den Erzrivalen. Nach einem 0:4-Rückstand zur Pause gelang dem Schalker Abwehrrecken Naldo in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 4:4.

Allerdings gewannen die "Knappen" keins der letzten sechs Derbys, in denen sie nie in Führung gingen und von denen die letzten vier unentschieden endeten.

Beide Teams treffen zuverlässig

Schalke verlor keins der letzten drei Heimspiele gegen den BVB, siegte aber auch nur in zwei der letzten sieben (jeweils 2:1). Die 130 Treffer gegen Dortmund sind die zweitbeste "königsblaue" Ausbeute in der Liga. In den letzten elf Derbys auf Schalke trafen immer beide Teams ins Netz, aber in den letzten 14 Duellen der beiden Klubs schoss kein Joker ein Tor.

Die "Knappen" gewannen ihre letzten fünf Pflicht-Heimspiele und erzielten dabei immer das 1:0, in den letzten beiden nach torloser erster Halbzeit. Das nächste Tor der Schalker, die durch Gegentore in den letzten 15 Minuten den Ligarekord von zehn Punkten verloren, ist ihr 2500. im Oberhaus.

Die Dortmunder blieben in ihren letzten vier Pflicht-Gastspielen sieglos, verloren aber auch nur eins der 14 Ligaspiele mit Trainer Peter Stöger (0:6 in München am 31. März). Michy Batshuayi erzielte in den letzten vier Spielen vier Treffer und ist mit sieben Toren zweitbester Rückrunden-Torschütze. Ligarekord sind die zwölf Dortmunder Treffer in der Viertelstunde nach dem Wechsel

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 19 S, 14 U, 12 N – 78:61 Tore

Gesamtbilanz: 30 S, 29 U, 32 N – 130:143 Tore

Letzter Heimsieg: 2:1 am 27.9.14 Letzte Heimniederlage: 1:3 am 26.10.13

Letzte Elfmeter: S04 (7/6): Huntelaar am 10.4.16 BVB (14/10): Sahin am 26.2.10

Letzter Platzverweis: S04 (8): Plestan am 19.9.10 BVB (6): Aubameyang am 25.11.17

Aktuelle Schalke-Schützen gegen BVB: Naldo (5), Caligiuri (2), Burgstaller, Harit, Kehrer, Meyer, Riether

BVB-Schützen gegen Schalke: Kagawa (4), Reus (4), Castro (2), Sahin (2), Schürrle (2), Götze, Guerreiro

