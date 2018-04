Seit zwei Monaten wartet der FSV Mainz 05 nun schon auf diesen wichtigen Befreiungsschlag. Mal fehlte das Glück, ein anderes Mal das Vermögen. Am Montag allerdings, sagt Trainer Sandro Schwarz, "sind wir einfach dran".

Sollte der Wunsch des 39-Jährigen tatsächlich in Erfüllung gehen, wäre das ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.

Denn mit einem Sieg gegen den SC Freiburg (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) würde Mainz nicht nur an den ebenso lange erfolglosen Breisgauern vorbeiziehen und sie somit auf den Relegationsrang 16 der Fußball-Bundesliga schubsen.

Ein Erfolg wäre vier Spieltage vor dem Saisonende wohl auch gleichbedeutend mit dem direkten Abstieg des 1. FC Köln und des Hamburger SV.

Mainz mit anspruchsvollem Restprogramm

Ein Endspiel ist die letzte Montagspartie in dieser Saison für die Mainzer daher allenfalls im positiven Sinne.

Aufgrund des anspruchsvollen Restprogramms - Mainz trifft noch auf Augsburg, Leipzig, Dortmund und Bremen - darf der Druck aber nicht unterschätzt werden, auch wenn Schwarz zumindest äußerlich wie in den vergangenen Wochen betont gelassen auftrat.

"Wir haben alles in der eigenen Hand, das darf man nicht vergessen", sagte der Coach, der trotz teilweise sehr dürftiger Vorstellungen positiv bleibt: "Bei allen ist der Glaube wieder da, die Dinge selbst zu regeln."

Viele von denjenigen, die angeblich vor Zuversicht strotzen, können Schwarz und dem Verein am Montag aber vermutlich nicht helfen. Den angeschlagenen Abwehrspielern Stefan Bell, Alexander Hack und Niko Bungert droht ebenso der Ausfall wie den Offensivkräften Alexandru Maxim, Yoshinori Muto und Emil Berggreen. Weil der gesperrte Italiener Guilio Donati zudem sicher fehlt, wird Schwarz "notfalls auf die U23 zurückgreifen".

Freiburg braucht Punkte für die Rettung

Junge Spieler gehören in Freiburg seit Jahren zum Stammpersonal, aber irgendwie will es dort derzeit nicht so richtig funktionieren. Mit dem direkten Abstieg wird die Mannschaft von Trainer Christian Streich zwar wohl nichts zu tun haben, aber das ist vor den kommenden Aufgaben auch nicht der Anspruch.

Gegen Mainz kann, in den darauffolgenden Partien gegen den HSV und Köln muss der Sport-Club die Punkte für die erhoffte Rettung holen.

"Für diesen Zeitraum müssen wir nochmal alle Kräfte bündeln", sagte Streich, der wie Schwarz (noch) ruhig ist: "Das hat uns ausgezeichnet, wenn es mal nicht lief. Wir waren immer emotional und mental sehr stark."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Mainz: Adler - Balogun, Bell, Hack, Brosinski - Gbamin - Serdar, Latza - Öztunali, Quaison, De Blasis. - Trainer: Schwarz

Freiburg: Schwolow - Stenzel, Gulde, Söyüncü, Günter - Koch, Höfler - Haberer, Sierro, Kath - Petersen. - Trainer: Streich

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

So können Sie die Partie verfolgen:

Stream: Eurosport Player

Ticker: Sport1.de