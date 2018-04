141 Tage nach dem Revierderby für die Ewigkeit treffen die Erzrivalen Schalke 04 und Borussia Dortmund am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder aufeinander. Und jener unvergessliche Nachmittag im November ist für beide Seiten gleichermaßen besondere Motivation.

All die Videorückblicke, die dieser Tage quer durch alle Medien Hochkonjunktur haben, sind gar nicht nötig. Das 4:4-Spektakel steckt noch in allen Köpfen. "Wenn ich daran denke, habe ich jetzt noch Gänsehaut", sagt der Schalker Stürmer Guido Burgstaller. Und der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc seufzt: "Am meisten in Erinnerung ist sicher das aktuellste Derby."

Schalkes Torjäger Burgstaller hat vor allem das Kopfballtor von Naldo in der Nachspielzeit in Erinnerung. "Ich hoffe, wir machen so vielleicht das Siegtor am Sonntag", sagt der Österreicher.

Schalke will BVB abhängen

Denn obwohl die Königsblauen unzweifelhaft die gefühlten Sieger im Hinspiel waren, gab es damals nur einen Punkt. Jetzt hätten sie lieber drei, um den zweiten Tabellenplatz zu festigen und den Vorsprung vor Dortmund auf vier Zähler auszubauen (DATENCENTER: Die Tabelle).

Der BVB hat dagegen nach dem Trauma vom 25. November, als er einen 4:0-Vorsprung verspielte, viel gutzumachen. Aber auch die Chance, in einem Spiel eine weitgehend verkorkste Saison noch zu retten. "Wir haben die Karten wieder selbst in der Hand. Mit einem Sieg wären wir vor Schalke", sagt Derby-Rekordhalter Roman Weidenfeller im kicker-Interview.

Die Stimmung beim BVB würde nach vielen Enttäuschungen und Rückschlagen in den vergangenen Monaten umschlagen; als Derbysieger und möglicher Vizemeister wäre die Spielzeit am Ende doch noch eine zufriedenstellende.

So können Sie die Partie verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: Sport1.de