Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen bitteren Rückschlag kassiert.

Das Team von Trainer Niko Kovac unterlag bei Werder Bremen mit 1:2 (1:1). Den entscheidenden Treffer schenkte sich die Eintracht-Defensive praktisch selbst ein.

Eine Flanke von Zlatko Junuzovic fälschte David Abraham per Kopf in Richtung eigenes Tor ab, Keeper Lukas Hradecky verschätzte sich und ließ die eigentlich harmlose Bogenlampe durch die Hände gleiten (79.). (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

"Wenn ein Torwart einen Fehler macht, dann ist das gleich ein Tor. Er hat sich total verschätzt, vielleicht war er durch die Sonne irritiert", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic nach der Partie bei Sky. "Das Ergebnis ist für uns natürlich ein Witz, weil wir dem 2:1 näher waren, als die Werderaner. Wir waren eigentlich dran, aber dann entscheidet so eine Gurke das Spiel. Das tut uns natürlich weh, weil wir den Punkt schon gebraucht hätten."

Hradecky selbstkritisch: "War ein Torwartfehler"

"Das sind nur Ausreden, die Sonne war auf der anderen Seite", entgegnete der Unglücksrabe Hradecky und nahm den Treffer auf seine Kappe: "Ich habe ihn ein bisschen unterschätzt, ich dachte, er wäre einfacher. Das war ein Torwartfehler, ist mir leider passiert. Leider hat uns das heute einen Punkt gekostet. Das tut mir für die Mannschaft leid, wir haben eigentlich gut gespielt."

Die Hessen verpassten durch die vierte Auswärtsniederlage in Folge die Rückkehr auf Platz vier und rutschten mit 45 Zählern auf Platz sechs ab. Werder dürfte mit nun 36 Punkten aller Voraussicht nach nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. (Tabelle der Bundesliga)

Boatengs Geniestreich leitet Ausgleich ein

Zuvor hatten die Hausherren im ersten Durchgang mehr vom Spiel und belohnten sich mit dem Führungstreffer durch Zlatko Junuzovic (28.). Kurz nach dem Seitenwechsel zwang Ishak Belfodil Eintracht-Keeper Lukas Hradecky zu einer Glanzparade (47.). (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Fünf Minuten später bescherte ein schöner Spielzug den Gästen den Ausgleich: Marco Fabian schickte Boateng links in die Tiefe. Der Mittelfeldstratege legte den Ball gekonnt per Hacke in den Rücken der Abwehr, Luka Jovic schloss per Direktabnahme ebenso sehenswert ab (53.).

In einer sehenswerten Partie, in der beide Mannschaft deutlich erkennbar den Sieg wollten, waren die Hanseaten nicht das bessere, sondern das glücklichere Team. Von der ersten Minute an versteckten sich die Gäste nicht und spielten immer wieder mutig nach vorne.

Beide Keeper im Blickpunkt

Mehrfach standen beide Torhüter im Blickpunkt des Geschehens. Hradecky verhinderte nach einem Kopfball von Ishak Belfodil (17.) zunächst eine frühere Führung der Norddeutschen. In der 37. Minute klärte Jiri Pavlenka auf der anderen Seite spektakulär gegen Marco Russ.

Dem ansehnlichen Spielfluss tat es auch keinen Abbruch, dass auf beiden Seiten bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt gewechselt werden musste. Bei Bremen ersetzte Marco Friedl ab der 25. Minute den Schweden Ludwig Augustinsson (Oberschenkelzerrung), von der 39. Minute an spielte bei der Eintracht der Mexikaner Marco Fabian für Ante Rebic (Wadenverletzung).

Großchancen nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag. Zunächst rettete Hradecky glänzend gegen Belfodil. Nur fünf Minuten später glich die Eintracht durch Jovic aus. Der Shootingstar scheiterte nur drei Minuten später im Eins-gegen-Eins an Pavlenka, der mit dem Knie parierte.

Nach der schmeichelhaften Führung hatte Werder aber in der Schlussphase mehr vom Spiel und durch Junuzovic in der 82. Minute auch noch eine große Chance.

Beim SV Werder wird zum Nordderby am Freitag (20.30 Uhr) bei Hannover 96 Niklas Moisander nicht zum Einsatz kommen können. Schiedsrichter Felix Zwayer zeigte dem ehemaligen finnischen Nationalspieler die fünfte Gelbe Karte.