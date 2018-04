Der FC Bayern München ist Deutscher Meister!

Bayern holte zum 28. Mal den Titel in der Bundesliga. Es ist die sechste Meisterschaft in Serie.

Der Rekordmeister gewann am 29. Spieltag 4:1 beim FC Augsburg und ist bis zum Saisonende nicht mehr von Rang eins zu verdrängen - selbst wenn der FC Schalke 04 am Abend beim Hamburger SV gewinnt.

Wie vorbereitet sind die Münchner? Startet in Augsburg schon die große Sause? SPORT1 begleitet die Feierlichkeiten im LIVETICKER.

+++ Heynckes: "Ancelotti ein großartiger Trainer" +++

Das ist wahre Größe. Heynckes sendet Grüße nach Italien - zu seinem Vorgänger Carlo Ancelotti.

"Auch wenn es nur sieben Spiele waren, er ist auch Deutscher Meister", sagt Heynckes. "Ich finde, er ist nicht nur ein großartiger Trainer, sondern auch eine großartige Person."

Wie gesagt: Wahre Größe.

+++ Heynckes: "Wollte nie mehr auf die Trainerbank" +++

Seine Rückkehr sei nicht geplant gewesen, sagt Heynckes. "Ich wollte nie mehr auf die Trainerbank. Aber es gibt Situationen, wo man da sein muss."

+++ Heynckes lobt sein Meister-Team +++

"Das ist ein Erfolg aller. In erster Linie sind die Spieler dafür verantwortlich. Das ist etwas ganz Großes, deutscher Meister zu werden", sagt Heynckes.

Vor Beginn seines Engagements habe die Mannschaft "nicht richtig funktioniert", bemerkt er.

+++ Gesänge in der Kabine +++

In den Katakomben drängen lautstarke Gesänge aus der Bayern-Kabine: "Campeones, Campeones..."

+++ Heynckes' Traumbilanz +++

Jupp Heynckes wurde als Trainer zum vierten Mal Deutscher Meister, genauso oft wie sein Lehrmeister Hennes Weisweiler. Erstmals wurde ein Trainer Deutscher Meister, der älter als 70 ist. Heynckes überbot damit seinen eigenen Altersrekord aus der Triple-Spielzeit 2012/13.

+++ Letzter Titel? Robben: "Kann sein" +++

Robben hat noch keinen neuen Vertrag für die kommende Saison. Ob das womöglich sein letzter Titel gewesen sein könnte, fragt ihn eine Reporterin.

"Kann sein", sagt Robben, "alles ist möglich. Man hat Gedanken im Kopf. Auch andere Vereine melden sich. Wir haben jetzt noch einen Monat Zeit. Dann schauen wir mal, was passiert."

+++ Meisterschaft schon Routine? +++

Nein, sagt Arjen Robben bei Sky. "Du kriegst in der Bundesliga nichts geschenkt. Wir müssen es immer wieder erst machen."

Der Niederländer erinnert, dass die Münchner zwischendurch mal fünf Zähler Rückstand hatten.

+++ Wohl keine große Party +++

Die großen Feierlichkeiten fallen wohl aus. Ribery will am Abend nach der Rückkehr in München nur mit der Familie essen gehen.

+++ Riberys spezieller Moment +++

Der Franzose hat heute Geburtstag, wird 35. Ihm gebührt das erste Meister-Interview: "Es ist ein sehr spezieller Moment", sagt er bei Sky. "Danke an Jupp, er ist zu uns zurückgekommen und hat uns wieder ein gutes Gefühl gegeben."

Für den Franzosen ist es der achte Titel. Er zieht mit Lahm, Schweinsteiger, Kahn und Scholl gleich und ist jetzt erfolgreichster Ausländer der Bundesliga-Geschichte.

+++ Hommage an Ribery und Robben +++

Heynckes schnappt sich Ribery und Robben, fordert die Fans auf, den Altstars zu huldigen. Ein offenes Plädoyer für die Vertragsverlängerung der beiden.

+++ Heynckes lehnt Schale ab +++

Franck Ribery will seinem Trainer eine Meisterschale aus Plastik umhängen. Jupp Heynckes lehnt dankend ab. Der Coach bedankt sich stattdessen persönlich bei jedem seiner Schützlinge - und natürlich den Anhängern.

+++ Die Sechs auf der Brust +++

Alle Spieler tragen inzwischen rote Shirts. Auf der Vorderseite prangert eine ganz dicke Sechs. Nein, nicht Thiagos Rückennummer. Die Ziffer symbolisiert die eindrucksvolle Vormachtstellung der Münchner in Fußball-Deutschland: Es ist ihr sechster Titel in Serie.

+++ Ab vor die Fankurve +++

Die Mannschaft läuft geschlossen in die Kurve zu den Fans. Rafinha schnappt sich als erster eine Meisterschale aus Pappe. Juan Bernat lädt zur Polonaise ein. Die ersten Stars tragen bereits Meister-Shirts.