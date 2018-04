Der FC Bayern München plant seine Meisterfeier für den 20. Mai.

Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Wie gewohnt steigen die Feierlichkeiten auf dem Münchner Marienplatz, wo die Fans dem Team auf dem Rathausbalkon zujubeln können.

Möglicherweise kann der FCB dann sogar zwei Pokale präsentieren. Denn der Termin ist einen Tag nach dem Pokalfinale, das die Bayern gegen Eintracht Frankfurt bestreiten. Die Uhrzeit für die Meisterfeier steht noch nicht fest.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und sein Stellvertreter Josef Schmid haben die Verantwortlichen des Klubs darum gebeten, aus Rücksicht auf die Wirte und Geschäftsleute sowie deren Kunden in unmittelbarer Nähe des Münchner Marienplatzes auf eine Feier direkt im Anschluss an das letzte Saisonspiel am Samstag, den 12. Mai, gegen den VfB Stuttgart zu verzichten.

Zudem ist die Stammstrecke der Münchner S-Bahn zwischen Pasing und Ostbahnhof zwischen Freitagnacht (11. Mai) und Montagfrüh (14. Mai) gesperrt.

Das Champions-League-Finale, in dem die Bayern ein mögliches Triple komplettieren könnten, findet am 26. Mai statt.