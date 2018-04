Auch wenn es sich bereits angedeutet hatte, sorgt dieser Wechsel kurz vor Saisonschluss für Wirbel in der Bundesliga.

Nach SPORT1-Informationen wird Hannovers Sportdirektor Horst Heldt zur neuen Saison zum abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg wechseln und dort den Posten des "Geschäftsführer Sport" übernehmen.

Was mit dem aktuellen Sportdirektor Olaf Rebbe passiert, ist noch unklar. Der 39-Jährige übernahm die sportlichen Geschicke von Klaus Allofs und muss nun wohl selbst weichen.

Heldt lehnte 96-Angebot ab

Hannover-Präsident Martin Kind hatte in den vergangenen Tagen auf eine Unterschrift seines Sportdirektors gedrängt. Dieser gab jedoch an, die vorliegenden Unterlagen noch prüfen zu müssen, vor dem Spiel am Freitag bei der TSG Hoffenheim fehle voraussichtlich die Zeit für eine Unterschrift.

"Grundsätzlich bleibt es dabei, dass ich eine Entscheidung treffen muss", sagte der 48-Jährige zuletzt.

Bis auf Weiteres soll der Schweizer Martin Andermatt bei Hannover 96 das operative Geschäft weiterführen. Der 56-Jährige hat derzeit den Vorsitz des Sportausschusses im Aufsichtsrat der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA inne und ist ein enger Vertrauter von Präsident Kind.

Heldt war im Winter auch als Nachfolger von Jörg Schmadtke beim 1. FC Köln im Gespräch, bekam aber keine Freigabe von Kind.