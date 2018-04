Der Saisonendspurt in der Bundesliga steht an. Am 31. Spieltag könnten mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln zwei Absteiger feststehen.

Kölns ehemaliger Geschäftsführer Sport, Jörg Schmadkte, ist am Sonntag im CHECK24 Doppelpass zu Gast (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und wird sich auch der Frage stellen müssen, was in Köln nach der erfolgreichen Vorsaison schief gelaufen ist.

Auch der Videobeweis ist spätestens seit dem Montagsspiel zwischen Mainz und Freiburg wieder ein Aufregerthema, für das Journalist und Moderator Arnd Zeigler in seiner Funktion als Stadionsprecher von Werder Bremen ein passender weiterer Gast ist.

SPORT1-Moderator Thomas Helmer begrüßt im Hilton Munich Airport Hotel zudem Jörg Althoff (Sportchef Bild Süd) sowie die beiden SPORT1-Experten Reinhold Beckmann und Marcel Reif. Auch SPORT1-Schiedsrichter-Experte Bernd Heynemann wird sich den wichtigen Fragen stellen.

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.