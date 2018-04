Gladbach nach dem Duell beim FC Bayern und im Endspurt auf die internationalen Plätze, ein Vorausblick auf das Ruhrderby zwischen Schalke und Dortmund sowie die weiteren Brennpunkte der Liga. Moderator Thomas Helmer diskutiert darüber mit Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, und Bernd Storck, Ex-BVB-Profi und ehemaliger Nationaltrainer von Ungarn, am Sonntag, 15. April, live ab 11:00 Uhr im TV im CHECK24 Doppelpass.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind SPORT1-Experte Thomas Strunz, Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content SPORT1, sowie Marco Fenske (Redaktionsnetzwerk Deutschland) und Philipp Köster (11FREUNDE).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.