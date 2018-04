Der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer wird Bundesligist RB Leipzig voraussichtlich drei Monate fehlen.

Das teilte der Klub am Sonntagabend mit. Sabitzer (24) hatte sich im Halbfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag bei Olympique Marseille (2:5) die linke Schulter ausgekugelt und wird am Mittwoch operiert.

Im November hatte Sabitzer die gleiche Verletzung erlitten und war anschließend nach konservativer Behandlung zwei Monate ausgefallen.