Fußball-Nationalspieler Jonas Hector verspricht den Fans des Hamburger SV Schützenhilfe im Abstiegskampf. "Das soll keine Kaffeefahrt für uns werden", sagte der Linksverteidiger des 1. FC Köln dem SID vor dem Spiel am Samstag (15.30 im LIVETICKER) beim VfL Wolfsburg. (SERVICE: Spielplan)

Der HSV spielt zeitgleich gegen Borussia Mönchengladbach und muss auf einen Ausrutscher der Wölfe hoffen, um mit einem Sieg auf den Relegationsplatz klettern zu können. (SERVICE: Die Tabelle)

"Wer uns die letzten Spiele hat spielen sehen, der weiß, dass wir nichts abschenken", sagte Hector beim WM-Medientag des Sportartikelherstellers Adidas: "Wir haben bislang immer alles reingeworfen, egal, wie aussichtslos es war. So gehen wir das letzte Spiel auch an. Das will keiner, dass einer fragt: 'Was haben die denn da gemacht?'"