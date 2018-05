Bayer Leverkusen muss im Endspurt um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga möglicherweise auf Kapitän Lars Bender verzichten. Der Mittelfeldspieler klagt laut Trainer Heiko Herrlich über muskuläre Probleme. "Wir haben seine Belastung reduziert und müssen das Abschlusstraining abwarten", sagte Herrlich am Freitag vor dem Spiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Linksverteidiger Wendell hingegen hat nach seinem Bänderriss wieder voll mittrainiert. "Er wird mit nach Bremen fahren und je nach Spielverlauf vielleicht eingesetzt werden können", sagte Herrlich. Für Nationalspieler Jonathan Tah, Joel Pohjanpalo und Sven Bender hingegen komme das Spiel zu früh.