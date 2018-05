Borussia Dortmund muss sein "Endspiel" um die Champions-League-Teilnahme am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei der TSG Hoffenheim ohne Innenverteidiger Ömer Toprak bestreiten.

Der 28-jährige Türke falle wegen muskulärer Beschwerden definitiv für die Partie am abschließenden 34. Spieltag aus, erklärte BVB-Trainer Peter Stöger nach dem Mannschaftstraining am Dienstagnachmittag.

Zu den jüngsten Äußerungen des langzeitverletzten Mittelfeldspielers Sebastian Rode wollte Stöger keine Stellung beziehen.

Rode hatte am Sonntag bei Sky gesagt: "So wie er sich in der Kabine ausdrückt, gehen wir fest davon aus, dass wir nächste Saison einen neuen Trainer haben werden." Der Verein kündigte daraufhin an, Rode zu sanktionieren.

Nationalspieler Marco Reus und Lukasz Piszczek hatten plangemäß am Vormittag individuell trainiert. Erstmals nach seinem Muskelbündelriss aus dem März nahm der französische Verteidiger Dan-Axel Zagadou wieder im BVB-Mannschaftstraining teil.