Nur noch ein Fußball-Wunder kann den VfL Wolfsburg vor der Relegation bewahren. Selbst der direkte Abstieg in die 2. Bundesliga droht den Wölfen noch am letzten Spieltag.

Kein Wunder ist es also, dass die Fans auf die Barrikaden gehen. Am Samstagabend warteten rund 100 Anhänger des VfL an der Geschäftsstelle des Vereins, um die Profis, die zuvor 1:4 bei RB Leipzig verloren hatten, zur Rede zu stellen.

Um eine Konfrontation zu vermeiden, wurden die Spieler jedoch nach der Anfahrt aus Leipzig "an einem anderen Ort herausgelassen", teilte Wolfsburg laut dpa mit.

Diese Entscheidung trafen die Niedersachsen in Rücksprache mit der Polizei und dem Sicherheitsdienst.

Vor dem 34. Spieltag am kommenden Wochenende liegt der VfL auf Relegationsplatz 16 und hat auf den SC Freiburg drei Punkte Rückstand, weist aber das wesentlich bessere Torverhältnis auf.