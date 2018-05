Hamburgs ehemaliger Vorstandsboss Heribert Bruchhagen und Paul Breitner, Weltmeister von 1974, geben sich die Ehre beim CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Bruchhagen, der bereits als Manager bei Schalke 04 und Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt verantwortungsvolle Posten innehatte, kehrte im Dezember 2016 zum Hamburger SV zurück und übte dort bis März 2018 die Position des Vorstandsvorsitzenden aus.

Breitner galt in seiner aktiven Zeit als Defensiv-Allrounder und wurde mit dem FC Bayern fünfmal Deutscher Meister. Außerdem gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft die EM 1972 und die WM 1974.

Moderator Thomas Helmer wird mit Bruchhagen und Breitner folgende Themen diskutieren: die Verfassung des FC Bayern nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid, der HSV und die Chancen auf das Wunder von Hamburg. Zudem wird der Kampf um die Europapokal-Teilnahme und den Klassenerhalt besprochen.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind die SPORT1-Experten Marcel Reif und Thomas Strunz sowie Matthias Opdenhövel (ARD), Jan Christian Müller (Frankfurter Rundchau) und Kai Traemann (Bild).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann, außerdem wird SPORT1-Schiedsrichter-Experte Bernd Heynemann seine Einschätzungen abgeben.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.