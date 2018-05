Bayern-Profi Niklas Süle hat einen Negativ-Rekord eingestellt.

Der Innenverteidiger traf in der Partie beim 1.FC Köln bereits zum dritten Mal in dieser Saison ins eigene Tor und brachte die Geißböcke in Führung.

Damit stellte der Nationalspieler den Eigentor-Rekord von Ex-HSV-Profi Manfred Kaltz, der in der Saison 1977/1978 ebenfalls drei Eigentore erzielte.

Zuvor traf Süle in Augsburg und zuhause gegen Bremen ins eigene Gehäuse. Insgesamt erzielte der 22-Jährige somit 12,5 Prozent aller Gegentore des FC Bayern, nämlich drei von 24.