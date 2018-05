Mainz-Profi Daniel Brosinski hat sich nach dem erfolgeichen Klassenerhalt mit den Rheinhessen einen ganz besonderen Ausflug gegönnt.

Am Sonntag flog der 29-Jährige mit Teamkollegen per Privatjet für einen Kurztrip nach Ibiza, wohl um dort die Klassenerhaltsparty fortzusetzen. Er dokumentierte seinen Ausflug via Instagram.

Mit diesem Privatjet flogen Brosinski und Co. nach Ibiza © instagram.com/danielbrosinski18

Auch Teamkollegen waren mit an Bord © instagram.com/danielbrosinski18

In diesem Hotel sind die Mainz-Profis anzutreffen © instagram.com/danielbrosinski18

Dabei steht für die Mainzer noch ein Saisonspiel aus. Am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) geht es für das Team von Trainer Sandro Schwarz gegen Werder Bremen.

Doch für beide Teams ist die Saison bereits vor dem letzten Spieltag gelaufen und die Klasse gesichert.