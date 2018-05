Ralf Rangnick wird angeblich wieder Trainer bei RB Leipzig.

Der Sportdirektor soll - wie schon nach der Entlassung von Alexander Zorniger - eine Doppelfunktion bei RB übernehmen und als Trainer die Nachfolge von Ralph Hasenhüttl übernehmen. Dies berichtet die Leipziger Volkszeitung.

RB Leipzig: "Alles ist offen"

Bestätigen will der Klub das zunächst nicht. "Es gibt keinen neuen Stand, alles ist offen. Die Meldung können wir nicht bestätigen", sagte ein Klub-Sprecher zu SPORT1. Im Laufe des heutigen Tages werde auch keine Entscheidung verkündet.

RB und Hasenhüttl hatten am 16. Mai die vorzeitige Trennung vollzogen, nachdem der Klub dem österreichischen Trainer keinen neuen Vertrag über das Jahr 2019 hatte anbieten wollen. Hasenhüttl hatte dies als Bedingung für eine Erfüllung des Deals verlangt - und die Verweigerung dieses Wunsches (aus naheliegenden Gründen) als Misstrauensvotum aufgefasst.

Rose bleibt wohl in Salzburg

Als Nachfolger war unter anderem der deutsche Trainer-Aufsteiger Marco Rose vom Schwester-Klub Red Bull Salzburg im Gespräch. Nach SPORT1-Informationen ist er jedoch nicht daran interessiert, in Leipzig unter Rangnick zu arbeiten. Alle Zeichen stehen auf einem Verbleib in Salzburg.

Rose selbst hatte sich auf entsprechende Nachfragen stets abwehrend geäußert.

Rangnick war zuletzt in der Saison 2015/16 in einer Doppelrolle als Trainer und Sportchef aktiv. Damals gelang ihm mit RB der Aufstieg in die Bundesliga, wo dann Hasenhüttl übernahm.