Der FC Bayern München hat sein neues Trikot für die kommende Bundesliga-Saison 2018/19 am 9. Mai 2018 offiziell vorgestellt.

Der Rekordmeister wird wie immer in ikonischem Rot spielen, allerdings mit einem überarbeiteten Design.

Die markanten Rauten, wie auch im Vereinswappen zu sehen, ziehen sich in verschiedenen Rottönen über die gesamte Brust, die Ärmel und den Kragen des Trikots. Diese sind in M-Form angeordnet: Eine Hommage an den Vereinsslogan "Mia san mia".

Ein V-Ausschnitt und marineblaue Akzente an den Ärmeln runden den Look des neuen Heimtrikots ab. Das schlichte Adidas-Design erinnert dabei an die 80er und 90er.

Neu dagegen ist die dunkelblaue Hose, die durch rot-blaue Stutzen komplettiert wird.

Der vorzeitige deutsche Meister wird erstmals im neuen Heimtrikot im letzten Spiel der laufenden Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart am 12. Mai 2018 auflaufen.

Qatar Airways wird dagegen erst in der Saison 2018/19 als Ärmelsponsor bei den Bayern zu sehen sein.