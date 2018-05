Am letzten Spieltag der Bundesligasaison trifft Bayer Leverkusen auf Hannover 96 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Stefan Kießling wird dann sein letztes Spiel als Fußballprofi absolvieren. Seine Karriere ist an ihm nicht spurlos vorbei gegangen: Seit Jahren klagt der 34-Jährige über Hüftschmerzen.

Seit 2006 lief der Stürmer für Bayer Leverkusen auf, nun bewegten ihn unter anderem seine starken Hüftschmerzen zum Aufhören. "Natürlich werde ich auch Dinge vermissen. Aber die schmerzende Hüfte sagt mir: Es ist der richtige Zeitpunkt", erklärt er gegenüber der dpa seinen bevorstehenden Abschied.

Mit einem Knorpelschaden und Arthrose im Hüftgelenk war die vergangene Saison körperlich "zuletzt eine Quälerei".

Künstliche Hüfte? "Ich bin gefasst darauf"

Dass er seinem Körper mit dem letzten Jahr und den damit verbunden Schmerzen keinen Gefallen getan hat, ist dem Leverkuser bewusst

Auch auf die Folgen seiner körperlichen Blessuren stellt er sich ein. Die Folge: Sogar ein künstliches Hüftgelenk könnte Kießling in der Zukunft im schlimmsten Fall eingesetzt werden: "Im Moment denke ich bewusst noch nicht darüber nach. Aber wenn die Schmerzen nach dem Karriereende nicht weniger werden sollten, muss ich mir darüber Gedanken machen. Ich bin in jedem Fall gefasst darauf", so der Franke.

Stefan Kießling machte für Bayer Leverkusen 443 Spiele und schoss 162 Tore.