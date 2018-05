Mehrheitseigner Dietmar Hopp hofft, dass Trainer Julian Nagelsmann auch über die Saison 2018/19 beim Bundesligisten TSG Hoffenheim bleibt.

"Er kann auch mit 40 noch große Vereine trainieren", sagte Hopp dem Fachmagazin kicker (Montagsausgabe): "Wir haben zwar überschaubare finanzielle Mittel, aber sportlich sind wir ja jetzt auch kein kleiner Klub. Wenn wir unseren Erfolg in der neuen Saison noch mal bestätigen könnten, glaube ich, dass das für ihn auch ein Zeichen wäre."

Nagelsmann besitzt Ausstiegsklausel

Nagelsmann (30) besitzt bei den Kraichgauern, die er in dieser Saison auf Platz drei und damit in die Champions League geführt hat, einen Vertrag bis 2021, aber auch ab 2019 eine Ausstiegsklausel.

Der 78 Jahre alte Hopp glaubt aber nicht daran, dass der umworbene Nagelsmann tatsächlich in zehn Jahren noch Hoffenheim trainiert. "Das habe ich nur mal so in den Raum gestellt, das wird ganz bestimmt nicht passieren", sagte er.