Die TSG 1899 Hoffenheim geht stark ersatzgeschwächt in das "Millionenspiel" gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER). "Die Sorgen, die der BVB hat, haben wir auch", sagte Trainer Julian Nagelsmann, der wahrscheinlich auch noch auf Havard Nordtveit (Oberschenkelzerrung) verzichten muss, am Freitag: "Aber wir haben gute Spieler, die dann für die Verletzten spielen werden." (SERVICE: Die Tabelle)

Hoffenheim fehlen bereits länger unter anderem die Leistungsträger Serge Gnabry, Kerem Demirbay und Benjamin Hübner. Den Kraichgauern reicht ein 2:0-Sieg sicher zum Einzug in die Champions League. Die Königsklasse zu erreichen, "wäre absolut historisch", sagte Nagelsmann: "Das würde mich noch stolzer machen. Die Freude wäre sehr groß, das kann ich offen zugeben."