Zwei Tore, eine Vorlage - bei der Wahl zum "Man of the Match" führte eigentlich kein Weg an Christian Pulisic vorbei. Eigentlich.

Doch nach dem 3:1 von Borussia Dortmund gegen Champions-League-Finalist FC Liverpool in Charlotte saß der 19-Jährige buchstäblich auf dem Trockenen. Die Auszeichnung wurde von einer Biermarke (Heineken) vergeben - und in den USA ist der Verkauf und Konsum von Alkohol erst ab 21 Jahren erlaubt.

Da aber nur Pulisic die Ehrung verdient gehabt hätte, lehnte es der BVB ab, einen anderen Spieler zu schicken. So entschied sich der Veranstalter notgedrungen für Liverpools Abwehrspieler Virgil van Dijk. Der ist immerhin schon 27.

Pulisic betreibt reichlich Eigenwerbung

Die gute Laune wurde Pulisic durch die entgangene Auszeichnung aber nicht verdorben. Der US-Nationalspieler genießt die Reise durch sein Heimatland in vollen Zügen und betreibt bei seinem neuen Trainer Lucien Favre reichlich Eigenwerbung. "Er ist ein fantastischer Spieler", sagte auch Liverpools Teammanager Jürgen Klopp.

Klopp schwärmt von BVB-Juwel Pulisic

Nach dem Rückstand durch van Dijk (25.) wechselte Favre den flinken und trickreichen Pulisic zur zweiten Halbzeit ein. Vor seinem Ausgleich per Elfmeter (66.) wurde er selbst vom Ex-Augsburger Ragnar Klavan gefoult. Nach seinem zweiten Treffer (89.) leitete er vor 55.447 Zuschauern das dritte BVB-Tor durch Jacob Bruun Larsen (90.+3) ein.

Favre schwärmt von BVB-Juwel

Ohnehin stehen die Chancen gut, dass Pulisic in dieser Saison noch einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung macht. Denn mit Favre fungiert bei Dortmund ein echter Fachmann für die Entwicklung von Talenten. Als Anschauungsbeispiel für Pulisic dient Marco Reus, der einst unter Favre bei Borussia Mönchengladbach den Durchbruch in der Bundesliga schaffte. Gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler könnte Pulisic sogar das Versprechen auf eine erfolgreiche BVB-Saison sein, auch wenn es dem Amerikaner in der vergangenen Saison noch an Konstanz mangelte.

"Das war eine ausgezeichnete Leistung von ihm. Er hat enormes Potenzial", adelte Favre seinen Schützling nach dessen Gala und ist sich bewusst, dass er in Pulisic einen echten Rohdiamanten im Kader hat.

Der Vertrag des Amerikaners in Dortmund läuft noch bis Juni 2020. Für seine Entwicklung sei der BVB genau richtig, betonte Liverpool-Trainer Klopp, fügte aber mit einem Lächeln an: "Wenn er eines Tages zu uns wechseln möchte, hätte ich nichts dagegen." Allerdings sieht der Vertrag keine Ausstiegsklausel für Pulisic vor, es müsste schon ein irres Angebot abgegeben werden, damit die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben ins Grübeln kommen.

Neben einigen Top-Klubs aus der Premier League hat offenbar auch Real Madrid bei Pulisic sein Interesse hinterlegt. Falls der Transfer von Eden Hazard nicht klappen sollte, wäre Pulisic die Alternative, berichtet die Daily Mail. Als Ablöse werden 67 Millionen Euro gehandelt. Abwarten.

"Plötzlich haben sich die Spieler geweckt"

Erst einmal steht für den 19-Jährigen in Pittsburgh gegen Benfica Lissabon (Donnerstag ab 3 Uhr LIVE im TV auf und STREAM auf SPORT1) der Abschluss der US-Tour auf dem Programm. Die Vorfreude bei Pulisic ist groß. "Da werden viele aus meiner Familie dabei sein. Für mich ist das toll, denn viele von denen schaffen es nicht, nach Dortmund zu kommen", sagte der Youngster.

Die Schwarz-Gelben peilen nach den Erfolgen gegen Manchester City (1:0) und Liverpool den dritten Sieg an.

"Es ist schön zu gewinnen, aber wir müssen auch unsere Schwächen analysieren", sagte Favre, der einräumte, dass es auch "2:0 oder 3:0 für Liverpool" hätte stehen können: "Wir hatten lange Probleme mit dem Pressing. Plötzlich haben sich die Spieler geweckt." In erster Linie Christian Pulisic.