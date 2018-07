Dank Nicolai Müller hat DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt zum Auftakt der USA-Reise bei Real Salt Lake City ein Unentschieden erreicht. Der Neuzugang vom Hamburger SV erzielte in der 90. Minute den Ausgleich zum 1:1 (0:1). Müller hatte bereits im ersten Test beim Offenburger FV zweimal getroffen.

Im Rio-Tinto-Stadion war es Andrew Brody, der die Gastgeber zunächst in Führung brachte. Zum Abschluss des Trainingslagers trifft die Mannschaft von Trainer Adi Hütter noch auf Philadelphia Union (Sonntag, 1 Uhr). Das erste Pflichtspiel bestreiten die Hessen am 12. August in Frankfurt beim Duell um den DFB-Supercup gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München.