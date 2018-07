Am 2. Juli ist der FC Bayern München mit seinem neuen Trainer Niko Kovac in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet.

Aufgrund der zahlreichen WM-Fahrer begrüßte der Kroate bei seiner ersten Trainingseinheit einen mit zahlreichen Amateuren aufgepolsterten Kader. Neuzugänge suchte man derweil komplett vergebens.

Während Leon Goretzka nach dem WM-Aus noch im Urlaub weilt, kann Serge Gnabry, der nach der einjährigen Leihe nach Hoffenheim zum Rekordmeister zurückkehrt, nach seinem Muskelbündelriss vorerst nur Aufbautraining absolvieren (SERVICE: Der neue Bundesliga-Spielplan).

FC Bayern: Nationalspieler ab Ende Juli imTraining

Die deutschen Nationalspieler steigen dann nach ihrem Urlaub am 25. Juli ins Training. Da Kovac mit dem FCB-Tross allerdings bereits am 23. Juli auf eine einwöchige USA-Reise aufbricht, trainieren Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. zunächst unter Co-Trainer Peter Hermann.

So plant Kovac mit den deutschen WM-Spielern

Wenig später dürften auch Mittelfeldregisseur Thiago, der mit Spanien genauso im Achtelfinale scheiterte wie James Rodriguez mit Kolumbien, wieder einsteigen. Am längsten muss Kovac wohl auf Corentin Tolisso verzichten, der mit Frankreich noch im WM-Turnier vertreten ist.

FC Bayern testet gegen Juve und Manchester-Klubs

Anders als in den vergangenen Jahren verzichtet der FC Bayern im Sommer 2018 auf Testspiele gegen unterklassige Gegner, sondern trifft ausnahmslos auf internationale Schwergewichte. Erster Gegner im Rahmen der USA-Reise ist am 26. Juli Juventus Turin. Drei Tage später kommt es dann in Miami zum Aufeinandertreffen mit Ex-Coach Pep Guardiola und Manchester City. Am 5. August kommt schließlich Citys Stadtrivale United zum abschließenden Härtetest in die Allianz Arena.

FC Bayern: Alle wichtigen Termine in der Vorbereitung auf die Bundesliga:

2. Juli: Trainingsauftakt

21. Juli: Testspiel gegen Paris Saint-Germain in Klagenfurt (15.30 Uhr)

23. Juli: Start ins Trainingslager in den USA in Philadelphia und Miami

26. Juli: Testspiel gegen Juventus Turin in Philadelphia (1 Uhr MESZ)

29. Juli: Testspiel gegen Manchester City in Miami (1 Uhr MESZ)

30. Juli: Rückreise aus den USA nach München

2. August: Start Trainingslager am Tegernsee

5. August: Testspiel gegen Manchester United in München (20.15 Uhr)

9. August: Ende Trainingslager am Tegernsee

12. August: Supercup gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt (20.30 Uhr)

18. August: DFB-Pokal, 1. Runde beim SV Drochtersen/Assel (15.30 Uhr)

24. August: Eröffnungsspiel der Bundesliga gegen TSG Hoffenheim (20.30 Uhr)

28. August: Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger gegen Chicago Fire in der Allianz Arena (20.30 Uhr)