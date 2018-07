Während die WM-Teilnehmer sich noch im Urlaub befinden, ist Arjen Robben bereits seit Beginn der Vorbereitung unter dem neuen Bayern-Trainer Niko Kovac am Start. Im Pressetalk zieht der Niederländer nun eine erste Bilanz nach knapp zwei Wochen.

SPORT1 begleitet den Pressetalk voraussichtlich ab 13 Uhr im LIVETICKER.

+++ Talk verzögert sich +++

Der Pressetalk mit Robben verschiebt sich um 30-45 Minuten. Die Gründe dafür sind unklar.

+++ Robben hochmotiviert +++

In den ersten Trainingseinheiten geht der Niederländer vorweg und beeindruckt mit seinem Ehrgeiz. Alle Infos hier.

+++ Bayerns Fahrplan in der Vorbereitung +++

Der erste Test für den Meister findet am 21. Juli in Klagenfurt gegen Paris Saint-Germain statt. Am 23. Juli reist der FC Bayern in die USA und bestreitet dort Testspiele gegen Juventus Turin und Manchester City. Nach der Rückkehr am 30. Juli, findet vom 2. bis 9. August am Tegernsee das Trainingslager statt, wo auch die Nationalspieler mit dabei sein werden, bevor am 12. August mit dem Supercup gegen Eintracht Frankfurt das erste Pflichtspiel ansteht.