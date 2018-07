Schock bei Hertha BSC - die Befürchtung hat sich bewahrheitet:

Angreifer Davie Selke fällt lange Zeit aus und ist nach seinem Pneumothorax - zu deutsch: Lungen-Kollaps - am Dienstagmorgen erfolgreich am Brustkorb operiert worden.

"Nach Rücksprache mit den Spezialisten ist die Operation wie geplant gut verlaufen. Eine genaue Ausfallzeit ist derzeit nicht prognostizierbar, da sie von der individuellen Heilungszeit abhängig ist", sagte Mannschaftsarzt Hi-Un Park.

Selke nach Zusammenstoß mit Kalou verletzt

Der 23 Jahre alte Selke war am Samstag im Training mit seinem Teamkollegen Salomon Kalou zusammengestoßen und hatte sich eine Verletzung am Brustkorb zugezogen, die sich als Pneumothorax herausstellte.

Dabei sammelt sich Luft im Brustkorb an, was zu einem Zusammenfallen eines Lungenflügels und unzureichender Atemfunktion führt. Selke wurde anschließend im brandenburgischen Neuruppin, wo Hertha BSC sein Trainingslager abhält, behandelt und am Montagabend nach Berlin verlegt.

Das erste Pflichtspiel steht für die Berliner am 20. August an, in der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert die Hertha beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. In die Bundesliga-Saison startet der Klub am 25. August gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Den Saisonstart wird Selke nach Einschätzung von Experten definitiv verpassen.