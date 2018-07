Das Debüt von Niko Kovac als Trainer des deutschen Meisters Bayern München ist erfolgreich verlaufen. Gegen den französischen Champion Paris Saint-Germain gewannen die Münchner in ihrem erstem Testspiel der Saison unter dem Nachfolger von Jupp Heynckes in Klagenfurt noch ohne ihre WM-Teilnehmer 3:1 (0:1).

Für Münchens Erfolg gegen das weitgehend mit Nachwuchsspielern angetretene Team des deutschen PSG-Coaches Thomas Tuchel sorgten nach dem Pausenrückstand Javi Martinez, Renato Sanches und das 17 Jahre alte, niederländische Talent Joshua Zirkzee.

Verteidiger David Alaba lobte Niko Kovac nach dem Spiel bei SPORT1 in den höchsten Tönen: "Er arbeitet sehr gut mit uns. Die Einheiten sind sehr intensiv und er spricht viel mit uns. Die Arbeit mit ihm ist wirklich positiv. Diesen Weg wollen wir weitergehen."

Hier erklärt Tuchel seine Absage an den FC Bayern

Buffon gibt Einstand bei PSG

Für die erst nach dem Seitenwechsel überzeugenderen Bayern war die Begegnung mit den Franzosen, bei denen Italiens früherer Weltmeister-Torwart Gianluigi Buffon seinen Einstand gab, der Auftakt zu einer hochkarätigen Testspiel-Serie.

Nach dem Abflug in die USA tritt Kovacs Team dabei noch gegen den italienischen Titelträger Juventus Turin (25. Juli in Philadelphia) und Englands Champion Manchester City (28. Juli in Miami) an.

