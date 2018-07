Ein Wechsel von James zurück zu Real Madrid bestimmte zuletzt die Schlagzeilen beim deutschen Rekordmeister Bayern München. Es gab nach der WM Gerüchte, wonach der Mittelfeldspieler eine Rückkehr forcieren würde. Dies hatte dessen Stiefvater behauptet.

Für Trainer Niko Kovac ist das allerdings kein Thema. "Wir haben einen laufenden Vertrag, der hat Gültigkeit. Es sieht ganz klar so aus, dass er hier bleibt", sagte der 46-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Die Bayern besitzen am Saisonende ein Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro.