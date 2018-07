Am Freitagabend testeten zahlreiche Bundesligisten ihre Form in der Vorbereitung auf die Ende August beginnende Bundesliga-Saison.

Auch dank eines Treffers von Neuzugang Leonardo Bittencourt gewann Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim den ersten Test der Vorbereitung.

In Garmisch setzten sich die Kraichgauer gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching 3:0 (3:0) durch. Der ehemalige Kölner Bittencourt erzielte in der 26. Minute den Endstand. Zuvor hatte Nadiem Amiri doppelt getroffen (19., 23.).

In seinem ersten Pflichtspiel der Saison muss das Team des nach der Spielzeit zum Ligakonkurrenten RB Leipzig wechselnden Trainers Julian Nagelsmann am 18. August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern antreten. In der Bundesliga eröffnet der Klub sechs Tage später bei Rekordmeister Bayern München die Saison.

Hertha gewinnt gegen Prag

Hertha BSC gewann auch das dritte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag gewann das Team von Trainer Pal Dardai im Rahmen des Trainingslagers im brandenburgischen Neuruppin 3:2 (2:1).

Vedad Ibisevic (13.) und Davie Selke (38.) trafen in der ersten Halbzeit für den Hauptstadtklub. Für den dritten Berliner Treffer sorgten die Prager per Eigentor (72.) selbst.

Insgesamt bestreitet der Tabellenzehnte der Vorsaison zwei Trainingslager. Nach den kräftezehrenden Tagen in Neuruppin (bis 18. Juli) folgt in Schladming/Österreich (4. bis 11. August) ein weiteres Trainingscamp.

Wolfsburg gewinnt Stadtduell

Der VfL Wolfsburg entschied das Stadtduell gegen Lupo Martini Wolfsburg für sich . Das Team von Bruno Labbadia gewann den Test gegen den Regionalligisten mit 3:0 (1:0).

Die Treffer erzielten Neuzugang Wout Weghorst (28.), Josip Brekalo (83.) und Admir Mehmedi (85.).

Borussia Mönchengladbach gewann gegen den Regionalligisten VfB Lübeck 2:0 (1:0).

Für die Gladbacher trafen der englische Junioren-Nationalspieler Keanan Bennetts (2.) und Weltmeister Christoph Kramer (47.).