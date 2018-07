Nach dem Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund am Wochenende hatten die BVB-Akteure am Montag das erste Mal den Ball am Fuß.

In seiner ersten öffentlichen Trainingseinheit als Dortmunder Coach zeigte sich Lucien Favre zwar den Fans, ließ die meiste Zeit aber seinen Co-Trainern um Manfred Stefes den Vortritt.

Mit Torhüter Marwin Hitz, Abdou Diallo, Thomas Delaney und Marius Wolf waren alle BVB-Neuzugänge an Bord.

Auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und der neue Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, waren bei der ersten Trainingseinheit an der Adi-Preißler-Allee vor Ort und tauschten sich mit Neu-Trainer Favre aus.

Zum Auftakt der Bundesliga trifft der BVB am 25. August auf RB Leipzig.