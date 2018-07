Knapp einen Monat vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison steht für den VfB Stuttgart der nächste Härtetest auf dem Programm.

In Heimstetten trifft der Siebte der vergangenen Saison auf den spanischen Erstligisten SD Eibar (ab 14.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Dieser belegte in der letzten Saison Platz neun in der Primera Division.

Aktuell befinden sich die Schwaben im Trainingslager am Chiemsee. Auch WM-Fahrer Mario Gomez ist zurück an Bord.

Nach dem Spiel gegen Eibar steht für die Stuttgarter am Montag ein weiterer Test auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr geht es in Grassau gegen Istanbul Basaksehir.