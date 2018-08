Beim Geheimtraining am Dienstagvormittag trainierte Jerome Boateng voll mit.

In Team "Rot" spielte er unter anderem mit Thomas Müller zusammen. Jenem Mitspieler, der sich wie zuvor schon Arjen Robben, Franck Ribery und Manuel Neuer dafür einsetzte, den wechselwilligen Innenverteidiger von einem Verbleib bei FC Bayern München zu überzeugen.

Wie viel Wirkung die Fürsprache der Superstars zeigt, ist aber nach wie vor noch nicht sicher.

SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zum Boateng-Poker.

Verzichtet Paris auf Boateng, weil Thilo Kehrer kommt?

Dass Kehrer nun zu Paris St. Germain wechselt (noch ist der Transfer nicht bestätigt), lässt die Chancen auf einen Boateng-Transfer zum französischen Meister jedenfalls nicht steigen.

Kehrer ist bei Paris aber nicht nur für die Innenverteidigung vorgesehen, also der Stammposition von Boateng beim FC Bayern. Kehrer kann auch den Außenverteidiger geben und im Mittelfeld spielen. Das tat er bereits bei Schalke 04.

Sollte Taktik-Tüftler und Paris-Trainer Thomas Tuchel Kehrer nun gar nicht als Innenverteidiger einplanen, wäre Boateng wieder im Rennen.

Ein Problem jedoch wäre, dass Paris schon jetzt unter Beobachtung der UEFA-Auflagen des Financial Fair Plays steht. Die rund 37 Millionen Euro Ablöse für Kehrer muss Paris mit Verkäufen mindestens ausgleichen.

Welche Probleme hat Paris mit dem Financial Fairplay?

Vereinfacht gibt die Richtlinie des Financial Fairplays vor, über einen längeren Zeitraum nicht mehr Geld ausgeben zu dürfen, als einzunehmen. Eine Richtlinie, die bislang jedoch nicht gerade konsequent verfolgt wurde und mit Tricks der Vereine mitunter umschifft wird.

Paris investiert seit Jahren Unsummen: 222 Millionen Euro Ablöse flossen allein im Neymar-Deal im vorigen Sommer, Kylian Mbappe wurde erst ausgeliehen und diesen Sommer für 135 Millionen Euro transferiert. Insgesamt kann die Ablöse aufgrund weiterer Vereinbarungen auf 180 Millionen Euro ansteigen.

Gianluigi Buffon kam in der aktuellen Wechselperiode ablösefrei von Juventus Turin. Dem entgegen stehen Verkäufe im Wert von bisher rund 65 Millionen Euro (u.a. Javier Pastore zum AS Rom). Paris hätte dementsprechend bereits diesen Sommer 70 Millionen Euro mehr ausgegeben als eingenommen. In der Vorsaison lag der Transfersaldo der Pariser bereits bei minus 145 Millionen Euro.

Bis 30. Juni 2019 muss PSG seine Einnahmen deutlich steigern, um etwaige Transfers auszugleichen. Der Ausweg könnten neue Sponsoringverträge sein. US-Gigant Nike zahlt aktuell "nur" etwa 20 Millionen Euro pro Jahr als Ausrüster. Durch die in den vergangenen Jahren hinzugekauften Stars wie Neymar wird diese Zahl 2019 massiv ansteigen - der FC Barcelona kassiert beispielsweise jährlich 95 Millionen. Es wird auch einen neuen Trikotsponsor geben.

Kurzum: Solange PSG nicht Einnahmen durch Spielerverkäufe generiert, ist ein Kauf Boatengs aktuell aufgrund der Auflagen zumindest schwerer realisierbar. Möglich wäre jedoch eine Leihe plus Kaufoption im nächsten Sommer.

Steht Boateng noch zum Verkauf?

Ja, denn bislang gab es weder seitens des Vereins, noch seitens des Spielers oder seines Beraters Christian Nerlinger etwas Gegenteiliges zu hören. Auch Hasan Salihamidzic hätte nach dem Supercup die Möglichkeit gehabt, ein klares Bekenntnis zu Boateng abzugeben.

Deshalb hat Lewandowski wieder Bock auf Bayern

Auf die Frage, ob der Kehrer-Wechsel bedeutet, dass Boateng endgültig beim Rekordmeister bleibt, sagte der Sportdirektor jedoch: "Ich rede darüber nicht. Der Transfermarkt muss unsere interne Sache bleiben. Wenn was passiert, dann sage ich das schon."

Heißt: Der Boateng-Poker läuft weiter. Je reservierter sich jedoch alle Parteien verhalten (wie aktuell), desto eher wahren Bayern und PSG im Falle des endgültigen Scheiterns eines Boateng-Verkaufs ihr Gesicht. Nach SPORT1-Info würde Boateng im Falle eines Verbleibs auch nicht schmollen. Vielmehr würde er mit den Bayern, bei denen er noch einen Vertrag bis 2021 hat, versuchen, sein großes Ziel zu erreichen: Der erneute Gewinn der Champions League.

Ist Boateng überhaupt fit?

Ja! Am Morgen des Testspiels gegen Rottach-Egern (20:2) trainierte Boateng mit der Mannschaft, reiste vorher mit dem Fahrrad an. Am Abend spielte er jedoch nicht gegen den Zehntligisten. Offiziell laut einer Reizung der Patellasehne.

Am nächsten Tag trainierte Boateng erneut mit der Mannschaft. Für das Supercup-Finale gegen Eintracht Frankfurt (5:0) am Sonntag fiel Boateng dann erneut aus. Wieder hieß die Diagnose: Patellasehnenreizung im rechten Knie.

Tuchel verzweifelt an PSG-Katakomben

Beim Geheimtraining am Dienstagvormittag mischte er jedoch erneut voll mit im Mannschaftstraining. Möglich, dass er ausgerechnet an den Spieltagen tatsächlich angeschlagen war. Fakt ist aber auch: Würde sich Boateng verletzen, wäre ein Verkauf gänzlich undenkbar.

Sein Muskelbündelriss in den linken Adduktoren, wegen dessen er den Saisonendspurt der Bayern verpasste, behindert Boateng indes nicht mehr. Das zeigte nicht zuletzt die WM.

Nervt die Mannschaft der Boateng-Poker?

Nein. Vielmehr sind langjährige Weggefährten darauf bedacht zu betonen, dass Boateng nicht verkauft werden darf.

"Wir brauchen Jerome. Er ist ein ganz wichtiger Spieler. Wenn er fit ist, gibt es ganz Wenige auf der Welt, die seine Qualität haben", sagte Thomas Müller am Sonntagabend.

Wenige Tage zuvor forderte Arjen Robben: "Es ist ganz wichtig, dass wir außer Arturo (Vidal, Anm. d. Red.) noch keinen abgegeben haben. Das ist das Allerwichtigste, denn wir haben viel Qualität in der Mannschaft. Das muss zusammenbleiben, dann können wir erfolgreich sein."

