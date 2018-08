Der FSV Mainz 05 geht mit dem 20 Jahren alten Torwart Florian Müller als Nummer eins in die Saison.

"Wir haben uns zusammengesetzt und die Reihenfolge festgelegt", sagte FSV-Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. Am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) treten die Rheinhessen in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Erzgebirge Aue an.

In Abwesenheit des weiterhin verletzten früheren Nationaltorwarts Rene Adler (33) warten hinter Müller Robin Zentner (23) und Jannik Huth (24) auf ihre Chance.

In Aue muss Schwarz definitiv auch auf Emil Berggreen (muskuläre Probleme), Alexander Hack (Fußbruch), Danny Latza (Adduktorenbeschwerden) und Levin Öztunali (Muskelbündelriss) verzichten. Angeschlagen ist Niko Bungert, der als Kapitän von Stefan Bell vertreten werden würde.