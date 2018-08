Bundesligist Schalke 04 muss längere Zeit auf Defensivspieler Benjamin Stambouli verzichten.

Wie der Vizemeister am Dienstag via Twitter mitteilte, laboriert der 28-jährige Franzose an einer Syndesmoseverletzung. Stambouli falle "mehrere Wochen" aus, erklärte Schalke weiter.

Die Königsblauen starten am Samstag beim VfL Wolfsburg in die neue Bundesliga-Saison.

Mit Thilo Kehrer gaben die Knappen in der vergangenen Woche einen Innenverteidiger für 37 Millionen Euro Ablöse an den französischen Doublegewinner Paris St. Germain ab.