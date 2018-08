Der FC Bayern schlägt TSG Hoffenheim zum Auftakt der Bundesliga - und die Emotionen kochen schon wieder hoch.

SPORT1 fasst die Stimmen von ZDF, Eurosport und aus der Mixed Zone zusammen:

Julian Nagelsmann (Trainer Hoffenheim): "Die erste Halbzeit war nicht zufriedenstellend. Wir haben da nicht gut gespielt. Da haben wir Mut vermissen lassen. In Halbzeit zwei waren wir bis zum 2:1 deutlich besser als der Gegner."

(zum Foul an Ribery): "Für mich ist es kein Elfmeter. Natürlich kann Ribery da nicht weiter spielen und es ist eine Grätsche, aber er springt halt einen halbe Stunde vorher. Wenn da Elfmeter gepfiffen wird, kann ich immer vorher abspringen. Wo war da aber der Videoschiedsrichter? Nicht da, sondern nur in den 14 Szenen danach."

(zur Wiederholung des Elfmeters): "Ich finde, man muss drüber nachdenken, wie man damit umgeht, wenn ein Spieler vier Meter reinläuft und es Wiederholung gibt."

(zum Videobeweis): "Worüber ich mich jedes Mal aufrege: Wieso bekommen die das in Köln nicht entschieden? Der arme Schiedsrichter muss hier jedes Mal vor 77.000 Leuten rauslaufen und sich das anschauen. Wenn das nicht anders geht, dann können wir Köln auch abschaffen. Dann stellen wir uns hier einen Screen-Bildschirm hin und entscheiden es von hier aus dem Stadion."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Der Sieg ist vollauf verdient. Wir haben schon gesehen, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit ganz klar dominiert haben. Wir hatten viele Chancen, aber es war trotzdem nicht so klar, wie es am Ende ausschaut. Hoffenheim hat es gerade ab der 46. Minute bis ungefähr zur 70. Minute ordentlich gemacht. Wir haben da keine Mittel gefunden und sind dann erst wieder zum Fußball gekommen."

(zur Elfmeter-Szene): "So glasklar sehe ich den Elfmeter nicht, ich hätte ihn nicht gegeben."

(zur Leistung insgesamt): "Die letzten 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit waren auch in Ordnung. Wir müssen es schaffen, 90 Minuten hinzubekommen. Mit 60, 65 Minuten bin ich aber ganz zufrieden heute."

Thomas Müller (FC Bayern): "In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel absolut kontrolliert. Danach tun wir uns schwer. Wir trauen uns nicht, durch die Mitte zu spielen. Wir haben alles rausgelassen, es war eine Energieleistung."

(zur Elfmeter-Situation): "Die Grätsche verhindert ganz klar das Weiterlaufen von Franck. So gesehen gibt es da keine zwei Meinungen."

(zu seinem nicht gegebenen Treffer): "Handspiel ist die aufgeweichteste Regel im Fußball. Der Schiedsrichter hatte eine Menge knifflige Entscheidungen zu treffen. Ich finde, man kann es auch geben. Aber der Schiedsrichter wollte das Spiel dadurch nicht entscheiden."

Niko Schulz (Hoffenheim): "Wir haben Bayern nach dem 1:1 dominiert. Da müssen wir irgendwie das 2:1 machen."

(zum Foul an Coman): "Ich versuche, die Flanke mit allem was geht zu verhindern. Ich rutsche in ihn rein. Ich hoffe, er hat nichts Schlimmes. Von meiner Seite war es keinerlei Absicht."

Arjen Robben (FC Bayern): "Hoffenheim ist eine richtig gute Mannschaft. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber nach allem, was ich gehört habe, ist das ein richtig guter Trainer. Der hat schon vor dem Spiel eine Kampfansage gesendet. Das mag ich. Einfach war es für uns nicht."

Oliver Kahn (ZDF-Experte): "Was wir heute gesehen haben, war ein sehr diszipliniertes, stocksolides, geordnetes Spiel aus der Position heraus. Bayern wirkt manchmal noch statisch. Es fehlt noch das letzte Tempo. Immer dann, wenn sie mal umgeschaltet haben, haben sie das Spiel dann häufig abgebrochen, aus welchem Grund auch immer. Sie haben es nicht durchgezogen, sie haben das schnelle Umschaltspiel abgebrochen und für Ruhe gesorgt. Da ist noch eine Menge für Niko Kovac drin."