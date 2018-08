Bundesligist Bayer Leverkusen ist im fünften Testspiel seiner Vorbereitung auf die neue Saison erstmals sieglos geblieben.

Gegen den türkischen Klub Istanbul Basaksehir kam das Team von Trainer Heiko Herrlich in Zell am See nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Dominik Kohr sorgte per Kopf (62.) für die Führung der Leverkusener, Edin Visca (74.) gelang im Alois-Latini-Stadion der Ausgleich.

Das erste Pflichtspiel steht für die Werkself im DFB-Pokal bei den Amateuren des 1. CfR Pforzheim (18. August) an.