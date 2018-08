Das Expertenteam in "SPORT1 Generation Fußball - der Video-Podcast" glaubt an eine spannende Saison und sieht vor allem Borussia Dortmund wieder als Bayern-Jäger.

Für Jonas Hummels ist vor allem Marco Reus der "X-Faktor" der Schwarz-Gelben. "Er hat in den letzten zwei Jahren von der Persönlichkeit her eine enorme Entwicklung gemacht. Er ist viel, viel reifer, auch in den Interviews, viel besonnener, viel reflektierter und das merkt man auch auf dem Platz. Er hat einen unfassbaren rechten Fuß, eine gute Einstellung den eigenen Mitspielern gegenüber, was seine Ansprache angeht. Wenn er verletzt ist, ist er einer, der nicht ersetzt werden kann", sagte Hummels in der ersten Folge des Video-Podcasts.

In der ersten Folge analysieren unsere Experten Jonas Hummels und Rollo Fuhrmann den Tabellenführer des ersten Spieltags. Sie erklären uns, wieso der BVB ein richtiger Bayern-Jäger sein kann, Axel Witsel nicht Dortmunds Königstransfer ist und Mario Götze wieder zum "Wunderkind" werden muss. Trotzdem sind sie sich einig: Die diesjährige Bundesliga-Saison wird auf jeden Fall spannender als die letzten Spielzeiten.

Auch der Videobeweis meldet sich zurück, und wie! Der Effzeh kickt mittlerweile in der zweiten Liga, doch Köln ist das Gesprächsthema des ersten Spieltags. Die Fans sind sich einig, doch wir nicht. Gemeinsam mit unserem Schiedsrichter-Experten von "Collinas Erben" diskutieren wir darüber, wo es hakt und was besser werden muss. Außerdem erzählt uns Rollo von Pizarros Haaren und dass in Bremen immer ein ordentlicher Wind geht.