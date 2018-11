Der FC Bayern steht vor seinem richtungsweisenden Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und der Kampf um die Tabellenspitze wurde von Borussia Dortmund neu entfacht.

Zudem geht Mainz 05 gerade die Neu-Orientierung in der Bundesliga an, während Hannover 96 sich in der Krise befindet.

Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Armin Veh, Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln, Rouven Schröder, Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05, und Andre Schubert, Ex-Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach, im CHECK24 Doppelpass diskutieren. Auch die Lage beim Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln ist Thema.

Im Hilton Munich Airport Hotel werden am Sonntag LIVE ab 11 Uhr im TV SPORT1-Experte Marcel Reif sowie Karl-Heinz Wild (kicker) und Marco Fenske (Redaktionsnetzwerk Deutschland) zu Gast sein. Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein.