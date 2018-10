Der FC Bayern wartet seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Trainer Niko Kovac will mit seinem Team im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag die Wende schaffen. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - FC Bayern ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Der Druck auf den Nachfolger von Jupp Heynckes stieg vor der Länderspielpause. Präsident Uli Hoeneß gab dem Coach Rückendeckung ("Werde Kovac verteidigen bis aufs Blut").

Im Anschluss an Kovac' Pressekonferenz äußerten sich am Freitag an der Säbener Straße auch Hoeneß, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic ebenfalls und holten zum Rundumschlag gegen die Presse aus.

Zuvor gab sich Kovac kämpferisch. Die Pressekonferenz zum Nachlesen im TICKER:

+++ Teil eins ist beendet +++

Der erste Teil der Bayern-Pressekonferenzen ist beendet. Trainer Niko Kovac steht auf und wünscht den Journalisten mit Blick auf den folgenden Auftritt der Bayern-Bosse "viel Spaß".

+++ Kovac über die Aufstellung +++

"Alle, die im Kader stehen, haben die Berechtigung hier zu spielen. Wir schauen uns an, ob der eine körperlich oder geistig zu müde ist. Dann werden wir ihm eine Pause gönnen. Ich hoffe, dass wir für morgen die Aufstellung finden, die uns drei Punkte bescheren", sagt Kovac.

+++ Kovac redet viel mit Spielern +++

"Wir reden sehr viel mit den Spielern und wir horchen rein, ob es Probleme gibt. Wir versuchen, die Probleme aus dem Weg zu räumen. Das Ergebnis ist das eine, aber wir sehen die Positiven Sachen. Die haben wir potenziert, damit der Automatismus wieder greift und wir das Spiel am Wochenende und die in den nächsten Wochen erfolgreich gestalten", sagt Kovac.

+++ Kovac: Liegen nicht auf der faulen Haut +++

"Wenn wir uns auf die faule Haut legen würden, hätte ich nicht das Gefühl, dass es besser wird. Aber das ist nicht der Fall. Wir arbeiten wirklich dran. Wenn der FC Bayern keinen Erfolg hat, ist das ein Weltwunder. Wir müssen das, was war, ausblenden, das können wir nicht mehr beeinflussen. Wir müssen auf morgen schauen. Ich bleibe dabei: Die Anzahl der Chancen ist in den ersten sechs Spielen genau die gleiche wie in den letzten vier", bekräftigt Kovac.

+++ Kovac sieht keine Kader-Probleme +++

"Wir haben 19 Spieler, es kam in dem Fall wirklich Pech dazu. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Wir haben es nach den Verletzungen von Coman und Tolisso auch geschafft. Deswegen muss ich ja rotieren. Alle 16 Feldspieler haben den Anspruch zu spielen. Wir wollen die Spielen lassen, die die nötige geistige Frische haben, um erfolgreich zu sein. Das hat in den ersten Spielen geklappt, in den letzten nicht, jetzt hoffen wir, dass es wieder klappt", sagt Kovac.

+++ James "ein bisschen müde" +++

"Alle sind wohlauf. James hatte einen Transatlantikflug. Er ist noch ein bisschen müde, aber ich denke, wir kriegen das hin", sagt Kovac über die Personalsituation.

+++ Kovac über die aktuelle Phase +++

"Man kann den Fußball nicht immer so gut erklären. Es gibt Phasen, da landet der Ball immer im Tor. Dann gibt es Phasen, in denen ist das nicht der Fall. Wir hatten in letzter Zeit zu viele Fehler, die zu Toren geführt haben. Die müssen wir minimieren. Zum anderen müssen wir vor dem Tor die Chancen zu nutzen. Wir haben sie gehabt und haben sie nicht genutzt. Vielleicht gibt es andere Leute, die das besser erklären können", sagt Kovac.

+++ Kovac warnt vor Aktionismus +++

"Gegen Gerüchte und Unwahrheiten können Sie sich nicht wehren. In den ersten Spielen war alles super, plötzlich ist alles nicht mehr, so wurde es zumindest geschrieben. Ich hatte gute Trainer, die mir gesagt haben, wenn es mal nicht läuft, nicht alles auf den Kopf stellen. Das ist Aktionismus. Wir müssen unserer Linie treu bleiben. Es bringt nichts, jetzt alles über Bord zu schmeißen und etwas Neues auszuprobieren. Das ist purer Aktionismus - und das werden Sie bei mir nicht erleben", sagt Kovac.

+++ Kovac über die momentane Situation +++

"Wir hatten unsere Chancen. Es ist nicht alles so Schwarz wie es gemalt wird. Vorher war es aber auch nicht so rosig. Es ist immer leicht, zu sagen, wir sind hier bei Bayern München. Aber die Regeln sind für alle gleich", sagt Kovac.

+++ Kovac über den Kader +++

"Wir sind mit 19 gesunden Feldspielern in die Saison gegangen. Man kann nicht davon ausgehen, dass man in den ersten drei Spielen drei Spieler verliert. Das ist dann Schicksal. Wir haben dann drei Alternativen weniger, aber das heißt nicht, dass wir mit dem Kader unzufrieden sind. Im Gegenteil", sagt Kovac.

+++ Kovac über Extraschichten einiger Spieler +++

"Wir sind mit unseren Fitnesstrainern gut aufgestellt. Ob jemand individuell da noch etwas macht, muss jeder für sich selber wissen. Dass, was wir hier machen, hat Sinn und Verstand. Wenn noch etwas zusätzlich machen, könnte das kontraproduktiv sein, weil derjenige nicht weiß, was wir genau gemacht haben", sagt Kovac.

+++ Kovac über seine Arbeit +++

"Wenn der Erfolg ausbleibt, versuche ich noch mehr zu Arbeiten am Detail. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht die Zeit gehabt, mich zu rasieren. Der eine oder andere lässt die Seele baumeln, aber das ist nicht mein Naturell, das werde ich auch nicht ändern", sagt Kovac auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Kovac liest nichts +++

"Ich habe wirklich nichts gelesen und mir geht es gut. Ich weiß nicht, was sie geschrieben haben, ich gehe davon aus, nur Gutes", sagt Kovac.

+++ Kovac beschwört das "Quäntchen" +++

"In dem Bereich, in dem wir vor der Saison gearbeitet haben, im Gegenpressing, sind wir super. Unsere Angriffsmuster greifen. Nur das Quäntchen fehlt. Wir haben uns ja Chancen erspielt, nur der Ball muss ins Tor. Vielleicht müssen die Torhüter der Gegner wieder ein bisschen schlechter sein, dann klappt das auch wieder", sagt Kovac.

+++ Kovac über sein Konzept +++

"Wenn alles läuft, ist alles super. Wenn nicht, sind die Konzepte plötzlich nichts mehr. Man muss das sachlich behandeln. Die Interpretation ist immer der springende Punkt", sagt Kovac.

+++ Kovac über Rotation +++

"Wir müssten mal einen Punkt hinter die Rotation setzen. Schauen Sie doch mal die Mannschaften an, die international spielen: Alle rotieren. Es geht einfach nicht, jeden dritten Tag sechs Wochen hintereinander nicht. Es geht nicht! Und wenn mir jemand etwas anderes erzählen will, hat er den Job des Fußballers nicht verstanden. Die Rotation wird es weiter geben. In welcher Form, werden wir sehen", sagt Kovac.

+++ Kovac über eventuelle mentale Probleme +++

"Das Leben besteht aus Misserfolg und Erfolg. Erfolg ist natürlich wichtig fürs Selbstvertrauen. In den letzten Tagen haben wir auch mit der kleinen Gruppe sehr gut trainiert. Und die Stimmung ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist nicht richtig, dass gegen Ajax der ein oder andere nicht zurückgelaufen ist. Wir haben es nicht geschafft, als Einheit auf den Platz zu bringen", sagt Kovac.

+++ Kovac über die PK der Bayern-Bosse +++

"Nachher um 12 Uhr wird es sicher sehr interessant werden. Wir lassen uns da alle mal überraschen", sagt Kovac. "Mit Interpretationen ist es so eine Sache. Das ist wie in der Schule. Mal treffen sie zu, mal nicht."

+++ Kovac über "gute Ansätze" +++

"Gegen Gladbach waren auch gute Ansätze da. Leider geht der Ball momentan nicht ins Tor. Wir werden nicht alles hinterfragen und auf links drehen. Wir brauchen das Quäntchen Glück. Wenn wir das haben, werden wir auch wieder erfolgreich sein", sagt Kovac.

+++ Kovac über die Mannschaft +++

"Fakt ist, dass die Ergebnisse nicht stimmen. Die letzten vier Spiele sind nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. In den letzten vier Spielen waren die Chancen genauso hoch, wie in den ersten sieben Spielen. Mit dem Unterschied, dass wir sie nicht gemacht haben. Die Chancen der Gegner waren auch nicht höher. Nur die Ergebnisse haben sich verändert. Die Stimmung in der Mannschaft ist positiv. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr gut", sagt Kovac.

+++ Kovac nimmt Platz +++

"Erstmal möchte ich alle begrüßen, es wirklich sehr viele da", sagt Kovac und spricht über Wolfsburg: "Das wird ein sehr interessantes und schwieriges Spiel für uns."

+++ Großer Andrang +++

Der Presseraum an der Säbener Straße ist bis auf den letzten Platz besetzt. Der große Andrang lässt sich auch mit der für 12 Uhr angesetzten Presserunde der Bayern-Bosse erklären. In Kürze spricht aber zunächst Kovac.

+++ Robben verbreitet Zuversicht +++

Arjen Robben warnt angesichts der momentanen Durststrecke vor Aktionismus. "Wir im Verein müssen ruhig bleiben und die Dinge ansprechen, die wir verbessern müssen. Wenn wir uns zu viele Gedanken und Stress machen, geht es in die falsche Richtung. Wenn man die letzten Spiele größer macht, als sie sind, redet man sich selbst in eine Krise", sagte Robben dem kicker.

Der Offensiv-Star ist "der festen Überzeugung, dass es nur um Kleinigkeiten geht. Wir brauchen einen Sieg, dann sieht es anders aus". Man müsse versuchen, "frei im Kopf zu sein und miteinander Spaß zu haben".