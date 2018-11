Der FC Bayern und die Schwächephase in der Bundesliga.

Sieben Punkte liegt der Rekordmeister inzwischen schon hinter Borussia Dortmund zurück. In dieser Saison dürfte es deutlich schwieriger werden, die Meisterschaft zu holen - so viel steht wohl jetzt schon fest.

Geht es nach Arjen Robben, dann kommen die Münchner dafür derzeit gar nicht in Frage.

Robben: Bayern nicht gut genug für Titel

In einer aufgezeichneten Sendung des Sportschau Clubs, die am Montagabend ausgestrahlt wird, sagte der Niederländer: "Wir dürfen gar nicht von Titeln reden, weil im Moment sind wir dafür nicht gut genug - so realistisch muss man auch sein."

Ein bemerkenswertes Bekenntnis für einen Spieler, der die Liga in den vergangenen sechs Jahren mit seiner Mannschaft beherrscht hat.

Doch Robben ist sicher, dass der FC Bayern zurück zu seiner Stärk finden wird. "Ich bin sehr, sehr positiv, wenn wir wieder die Kurve bekommen, dass wir vieles erreichen können", sagte er.