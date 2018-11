Die DFL hat die Spieltage 15 bis 21 der Bundesliga zeitgenau terminiert.

Die Rückrunde beginnt dabei mit der Partie TSG Hoffenheim - FC Bayern (Fr., 18. Januar 2019), Borussia Dortmund ist einen Tag später um 18.30 Uhr bei RB Leipzig gefordert.

Am letzten Spieltag der Hinrunde bestreitet der BVB das Freitagsspiel (am 21. Dezember gegen Borussia Mönchengladbach), Bayern tritt tags darauf bei DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt an (ebenfalls um 18.30 Uhr). Montagsspiele sind bis zum 21. Spieltag keine angesetzt.

Sowohl das Heimspiel des BVB zum Hinrunden-Ende, als auch den Rückrunden-Auftakt der Bayern wird das ZDF live im Free-TV zeigen.

In der 2. Liga wurden die Spieltage 17 bis 21 terminiert, dabei treten der 1. FC Köln (am 17. Dezember gegen Magdeburg) und der Hamburger SV (am 11. Februar gegen Dynamo Dresden) jeweils einmal am Montag an.

Die genauen Termine der Bundesliga und 2. Liga finden Sie in Kürze im SPORT1-Datencenter.